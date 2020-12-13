Aksaray Belediyesinden 'Evde kal' konseri
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Aksaray Belediyesinden 'Evde kal' konseri

13.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:45
Aksaray Belediyesinden 'Evde kal' konseri

AKSARAY Belediyesi, kent sakinlerinin hafta sonu kısıtlamalarında eğlendirmek için müzik ekibiyle kamyonet kasasında mobil konser verdi.

AKSARAY Belediyesi, kent sakinlerinin hafta sonu kısıtlamalarında eğlendirmek için müzik ekibiyle kamyonet kasasında mobil konser verdi. Kılıçaslan ve Fatih Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamyonet kasasında çeşitli türkü ve şarkılar seslendirdi. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu. Balkonlarından sepet uzatan vatandaşlara oyuncak, şeker ve Türk bayrağı hediye edildi. Temizlik görevlisinin de elinde süpürgeyle oynaması ise gülümsetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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