Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi
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Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

15.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:12
Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu. Belediyede çalışan 127 işçiye 162 bin TL ödeme yapıldığı bildirdi.

Aksaray Belediyesinde çalışan işçilere 2020 yılının son ikramiyesi ödeniyor. Belediye işçilerinin hak ettiği ikramiye ödemelerinin çalışanların kişisel hesaplarına aktarıldığını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Emeğini hiçbir zaman esirgemeyen işçilerimize yılın son dilimi ikramiyelerini ödemeye başladık. Bu kapsamda belediyemizde çalışan 127 işçiye toplamda 162 bin 300 lira ikramiyeyi verdik. Bizler, çalışanlarımızın hakkını her zaman gözetiyor, ücretleri zamanında ve tam olarak almalarını sağlıyoruz. Hiçbir zaman emeğini esirgemeyen ve özverili çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:11:35. #1.14#
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