Aksaray Belediyesi yetiştirdiği 65 bin çiçek fidesi ile park ve bahçeleri donattı

AKSARAY (İHA) - Vatandaşlara hoş görüntüler oluşturabilmek ve yeşil alan varlıklarının oranını artırmak adına çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi kendi seralarında yetiştirdiği 65 bin adet çiçek fidesini toprakla buluşturdu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları ile kurularak belediyenin ihtiyaç duyduğu süs bitkilerinin üretilmesine başlanılan Aksaray Belediyesi seralarında tohumdan ve çelikten yetiştirilen fideler şehrin park ve bahçelerini süsledi. Aksaray'ın iklim ve toprak yapısına uygun bitkilerin yetiştirildiği seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek türü yetiştiren Aksaray Belediyesi, belediyeye hem ekonomik yönden kazanç sağladı hem de tohumdan ve çelikten üretilen fideler parklarda ve bahçelerde daha uzun ömürlü olarak varlığını sürdürdü.

Seralarda üretilen süs bitkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimizin yeşil alan varlıklarını artırmak ve güzelleştirmek adına göreve geldiğimiz günden beri gece-gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Gerek parklarımızda gerekse refüjlerde ve yeşil alanlarımızda mevsimlik çiçek ve fidanlar dikiyoruz. Dikimini gerçekleştirdiğimiz fidelerimizi kendi seralarımızda üretiyoruz. Yaz mevsimine uygun olarak yetiştirdiğimiz menekşe, kadife, lavanta, gül ve petunya gibi mevsimlik süs bitkileri ile şehrimizi donattık. Şimdi ise seralarımızda kış mevsiminde dikeceğimiz kışlık menekşe ve kışlık lahana çiçeklerinin yetişmesi için çalışmalar yapılıyor. Fidelerimiz dikime uygun büyüklüğe ulaştığında şehrimizi kışlık süs bitkileri ile donatacağız" dedi. - AKSARAY

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