Aksaray Belediyesi yeni pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıma sunacak
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Aksaray Belediyesi yeni pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıma sunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aksaray Belediyesi yeni pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıma sunacak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in hayata geçirdiği yeni pazar yerleri, pazarın kurulmadığı günlerde çok amaçlı sosyal tesisi olarak kullanılacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in hayata geçirdiği yeni pazar yerleri, pazarın kurulmadığı günlerde çok amaçlı sosyal tesisi olarak kullanılacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer göreve gelmesi ile birlikte pazar yerleri ile ilgili ilk çalışmayı TOKİ bölgesi olarak adlandırılan bölgede vatandaşların pazar ihtiyacını ve diğer sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri bir alan kazandırmak için başlattı. Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallesi sakinlerinin kullanabileceği pazar yerinin içerisinde belediye hizmetlerinin verileceği vezneler, zabıta noktaları, vatandaşların sportif faaliyetler yapabileceği basketbol ve voleybol sahaları pazarın kurulmadığı günlerde vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca mahalle sakinleri pazarın kurulmadığı günlerde bu alanlarda düğün nişan gibi toplu organizasyonlarını da yapabilecekler. Aksaray Belediyesinin pazar yerleri konusundaki bir diğer çalışması ise Hacılar Harmanı ve Selçuklu Mahallesi sınırları içinde kalan bölgede yeni bir Perşembe Pazarı oldu. Yeni Perşembe Pazarı için geçtiğimiz sezonda başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesi ile birlikte kent genelindeki sorunlara kalıcı çözümler gelirken, Başkan Dinçer 2020 yılı sonlarında Kurtuluş Mahallesinde bulunan pazar alanını ziyaret etti. Başkan Dinçer'in ziyaretinde pazar esnafları ve mahalle sakinleri Kurtuluş pazarının yenilenmesini talep ettiler. Vatandaşların ve pazar esnafının pazar alanını en güzel ve en ideal şekilde kullanmaları için alt yapıdan beton zeminlerine çatısından tezgah kurulacak noktalara kadar yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Şuan da alt yapı çalışmalarına başlanılan Kurtuluş Semt Pazarında çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşlar ve esnaflar iklim koşullarından etkilenmeden pazar ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. - AKSARAY

Aksaray Belediyesi yeni pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıma sunacak
Aksaray Belediyesi yeni pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıma sunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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