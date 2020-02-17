Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

17.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:23

Aksaray Belediyesi tarafından Ulu Cami önünde vatandaşlara çorba ve lokma ikram edildi.



Aksaray Belediyesi, gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşların gönlünde yer almak için mobil lokma ve çorba aracı ile Ulu Cami önünde çorba ve lokma ikram etti. Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba ve ağızlarını tatlandırmak amacıyla lokma tatlısı ikramında bulundu. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray'da göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımıza hizmetlerimize her alanda devam ediyoruz. Ulu Camii önünde vatandaşlarımızın içini ısıtmak ağzını tatlandırmak amacıyla sıcak çorba ve lokma ikramında bulunduk. Vatandaşlarımızın gönlünde yer almak için çalışmalarımız her alanda devam edecek" dedi.



Vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyleyerek, "Başkanımız Evren Dinçer'in ikramları bizleri mutlu etti. Bu soğuk havalarda sıcacık çorbayla içimiz ısındı. Lokma ile ağzımız tatlandı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA