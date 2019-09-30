Aksaray Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

30.09.2019 16:42

Aksaray Belediyesi şehrin birçok bölgesinde yol açma ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, Hacılarharmanı Mahallesi Galericiler Sitesi civarında çeşitli nedenlerden dolayı yıpranıp bozulan yolları bakıma aldı. Galericiler sitesi dolmuş güzergahında bozulan yolları tespit eden belediye ekipleri sabah erken saatlerde çalışmalara başladı. Ekipler, bozuk yerleri kazıdıktan sonra altyapısını tamamlayarak sıcak asfalt serdiler. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimiz genelinde 800 kilometreden fazla yol ağımız mevcuttur. Bununla birlikte Belediye ekiplerimizin yeni yol açma çalışmaları ve bozulan yerleri yeniden onarılması ile ilgili çalışmaları var. Özellikle yoğun olarak kullanılan yerlere öncelik vererek tüm şehrimizde hedefimiz rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamaktır" dedi.



Bozuk yollar asfaltlanarak yeniden vatandaşların ve araçların ulaşımına açıldı. Galerici esnaflar, bozuk yolların belediye tarafından bakıma alınarak sıcak asfaltla yeniden yapılması ve ulaşıma açılmasının çok güzel bir hizmet olduğunu belirterek, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e asfalt için teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA