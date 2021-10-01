Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor - Haberler Ekonomi
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Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Ekonomi

Aksaray Belediyesi, kapalı semt pazarının çatısına yerleştirdiği güneş enerjisi panelleriyle üretilen elektrikten yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde ediyor.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, kapalı semt pazarının çatısına yerleştirdiği güneş enerjisi panelleriyle üretilen elektrikten yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde ediyor.

Aksaray Belediyesi, 2019'da 13 dönümlük kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük kapalı semt pazarlarından Salı Kapalı Pazarı'nın çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi.

Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan yatırım sayesinde üretilen elektriğin satışından yılda 2 milyon 500 bin liralık kazanç sağlanıyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilecek yeni projelerle 5 megavatlık enerji üretimi yapacak olan belediye, 10 bin hanenin elektriğini üretme kapasitesine ulaşacak.

Üç yılda yatırım tutarını amorti edecek

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, yenilenebilir enerji kaynaklarını çok önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamda hem güneş hem de rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Dinçer, "İlk olarak 1 megavatlık güneş enerjisi sistemini kent merkezindeki kapalı pazar yerimizin çatısına planladık ve yaptık. 4 bin 3 panelden oluşan 13 dönümlük bir alan üzerine bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Projemiz Allah'a hamdolsun 2 yıldır gelir üretiyor. Hesaplamalarımıza göre proje 3 yıl içinde kendisini amorti edecek. Daha sonra da kar elde etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Dinçer, yenilenebilir enerji elde etmek için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda kapalı pazar yerlerinin çatılarını daha fonksiyonel hale getirdiklerini dile getirdi.

Güneş enerjisini kazanca dönüştürdüklerinin altını çizen Dinçer, şunları kaydetti:

"Kendine yeten bir belediye oluşturmak istiyoruz. Bu güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrik kendi ihtiyacımızı karşılıyor. Bunun ötesinde kent olarak çok geniş alanlara sahip ve güneş enerjisinden yararlanabilecek bir konumdayız. 5 megavatlık güneş enerjisi sistemi çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Şu an ihale aşamasına geldiğimiz 5 megavatlık bir projemiz var. Bunu da hayata geçirdikten sonra belediyemizin elektriğini tamamen oradan karşılayacağız. Arta kalanları da şebekeye satmak suretiyle gelir elde etmiş olacağız."

Güneş enerjisinden 10 bin hanenin elektriği karşılanacak

Dinçer, yatırımlarla 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak konuma geleceklerini vurguladı.

2019 yılında yapımı tamamlanan proje sayesinde 2 milyon 500 bin lira gelir elde ettiklerini belirten Dinçer, "Projemizin tamamı 3,9 milyon liraya mal olmuştu. Öngörümüz 3 yılda projemizin amorti edilmesiydi. Yenilenebilir enerjiyle elektrik üretmek bizim üzerinde fazlasıyla durduğumuz bir konu. Belediyelerin ve kurumların kendi kendilerine yetebilir olması gerekiyor. Çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor

Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor

Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor

Aksaray Belediyesi semt pazarındaki güneş enerjisi sisteminden yılda 2,5 milyon lira gelir sağlıyor
AA / Zekeriya Karadavut - Ekonomi Haberleri
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