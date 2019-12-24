Aksaray Belediyesi sahipsiz hayvanları koruyup tedavilerini yapıyor

24.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43

Aksaray'daki sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yapan Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvanların yaşamsal tüm gereksinimlerini karşılıyor.



Sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturabilmek için büyük bir titizlikle çalışan Aksaray Belediyesi ekipleri, sokaklarda yaralı olarak bulunan ya da çeşitli hastalıklara maruz kalan hayvanların tedavi ve tüm koruyucu aşılarını tatbik ediyor. Aksaray Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre sokaktan alınan sahipsiz hayvanlar, alanında uzman veteriner hekimlerce gerekli kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakımları yapılarak küpe numarası veriliyor. Sahiplenmek isteyen hayvan severlere de Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden tüm bakım aşamalarından geçen hayvanlar sahiplendiriliyor. Yapılan bu çalışmalar Aksaray Belediyesi ile Aksaray Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.



"Satın almayın sahiplenin" sloganı ile sürekli sosyal bir farkındalık oluşturan Aksaray Belediyesi son dönemde de sokaktan aldığı hayvanlar arasından 200'ün üzerinde hayvanı sahiplendirdi. Hayvan haklarını koruma noktasında her türlü çalışmayı yürüten Aksaray Belediyesi, sahiplendirme yaptığı hayvanların bakımında zorlanan vatandaşların isteği üzerine sahiplenilen hayvanları barınağa tekrar alabiliyor. Günün her saatinde kapılarını ziyaretçilere açık bulunan hayvan barınağına, okullar ve vatandaşlar ziyaret ediyor. Ziyaretçiler barınaktaki hayvanlara sevgi gösterisinde bulunuyor, yavru hayvanların beslenmesine yardımcı oluyorlar. - AKSARAY

Kaynak: İHA