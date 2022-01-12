Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği - Haberler
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Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği

Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Belediyesi öğrencilere "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği düzenledi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi öğrencilere "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği düzenledi.

Aksaray Bilim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere doğa ve teknolojinin birlikte yaşayabileceği uygulamalı olarak öğretildi.

Aksaray Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, uzman eğitimcilerin öğrencilere doğada insanlarla birlikte yaşamını sürdüren canlıların tanıtıldığı belirtildi.

Görsel materyaller kullanarak gerçekleştirilen etkinlikte 50 öğrencinin canlıların anatomik yapısını öğrendiği vurgulandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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