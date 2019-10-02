Aksaray Belediyesi muhtarlara bilgisayar dağıttı

02.10.2019 12:24

Aksaray Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için 19 muhtara bilgisayar dağıttı.

Bilgisayar dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, muhtarlardan gelen talep üzerine belediye olarak 19 muhtarlığa tam donanımlı bilgisayar hediye ettiklerini söyledi.

Bilgisayarların hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulunan Dinçer, şöyle konuştu:

"Muhtarlar, devletin halkla buluşmasında ilk basamağı oluşturuyor. Halkımızın istek ve taleplerini bizlere ulaştıran, mahallelerinde yapılan hizmetlerin yakın takipçisi, devletimizin halkla buluştuğu ilk makam muhtarlık. Muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek ve şehrimizde daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak adına 19 mahalle muhtarımıza bilgisayar hediye ettik. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın."

Muhtarlar adına konuşan Paşacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gül ise muhtarlara verdiği destekten dolayı Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlara bilgisayarları dağıtıldı.

Kaynak: AA