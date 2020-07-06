Aksaray Belediyesi "Malaklı" heykeline maske taktı Aksaray Belediyesi maske konusunda farkındalık oluşturmak için şehrin simgesi "Malaklı" heykeline maske taktı.

Aksaray Belediyesi maske konusunda farkındalık oluşturmak için şehrin simgesi "Malaklı" heykeline maske taktı.

Aksaray Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, E-90 kara yolu terminal kavşağındaki kentin simgesi "Malaklı" heykeline farkındalık oluşturmak için maske takıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takmayan kişilere farkındalık çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Farkındalık oluşturmak ve vatandaşın bilincini daha da artırmak için 'Malaklı' heykelini maskelendirdik.

Aksaray Belediyesi bu çalışmayla bir kez daha 11 Mart'tan bu yana etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesinin maske takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı."

Kaynak: AA