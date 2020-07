Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı Aksaray Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Aksaray Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı koşullarda kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye tarafından 9 farklı noktanın kurban kesim alanı olarak belirlendiği belirtilerek, "Kurban satışları Aksaray Ticaret Borsası yanı modern hayvan pazarında yapılıyor. Kurban satış noktasında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrolleri belediye veteriner hekimleri tarafından kontrol edilecek. Ayrıca kurban satış ve kesim noktalarında yaşanacak olası trafik yoğunluğunu önlemek için belediye ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbirler alındı. Aksaray Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirirken işlerini kolaylaştırmak için kurban kesim noktalarına caraskal kuracak. Temizlik ekipleri, bayram boyunca kurban kesim alanlarında oluşan atıkları sık sık temizleyecek. Aksaray Belediyesi ekipleri Her yıl alınan tedbirlere ilave olarak bu yıl kurban kesim alanlarında Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında olası hastalık risklerine karşı her gün temizlik ve dezenfekte çalışması yapacak. Ayrıca kurban kesim noktalarında maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma konusunda vatandaşlar uyarılacak. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılacak. Aksaray Belediyesi, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da sahibin elinden kaçan kurbanlıklar için önlemini aldı. Bayramda kaçan kurbanlar için belediyede 2 ekip hazır olarak bekleyecek. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar Alo 153 veya (382) 213 54 92 no'lu telefon hattında yardım isteyebilecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi Yeni Mahallede bulunan Aksaray Ticaret Borsası Mezbanesinde çadır kurarak vatandaşlara kavurma ikramında bulunacak. Ayrıca her zaman düzenli olarak temizlik ve bakım çalışması yapılan kabristanlarda bayram dolayısı ile detaylı temizlik çalışması Belediye ekiplerince yapılarak ziyaretçilere hazır hale getirildi" denildi.

Kurban Bayramında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, ibadetlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmeleri amacıyla; kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, bu alanların insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesi ve Kurban Bayramında alınacak tedbirlerimizi belirledik. İlave önlemlerimizle ve vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle bu bayramımız bayram tadında olacak inşallah. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Bu yıl hijyen noktasında ilave tedbirler alınacak ve önceki tedbirlere ilave olarak, temizlik, maske ve sosyal mesafe gibi konularda hassasiyetimizi artıracağız. Salgın tedbirlerini elden bırakmadan kurallara uyarak daha nice güzel bayramlarda hep birlikte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin" dedi. - AKSARAY

