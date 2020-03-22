Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı
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Aksaray, Yerel

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.

22.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:17
Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

AKSARAY - Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.

Aksaray'da koronavirüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor. Belediye dezenfekte ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacı ile hem bilgilendirme hem de yaşlıların evlerinden çıkmamaları için sosyal çalışmalar yürüterek kentte bir çok alanda da dezenfekte çalışması yürütüyor. Aksaray Belediyesi tedbir amaçlı oto pazarını, hayvan pazarını dezenfekte ederek geçici olarak kapatırken, semt pazarlarında, şehir meydanlarında da dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

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