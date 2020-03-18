Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor
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Aksaray, Sağlık

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüse karşı tüm imkanlarını seferber eden Aksaray Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

18.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:47
Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

AKSARAY - Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüse karşı tüm imkanlarını seferber eden Aksaray Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Özel olarak oluşturulan Aksaray Belediyesi Hijyen ekipleri, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler, otobüsler korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Aksaray Belediyesi Hijyen Ekipleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile Sevgi Evlerinde kalan çocukların yaşamlarını sürdürdüğü alanları dezenfekte etti. Yine bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binaları ile kentin birçok bölgesinde bulunan halk ekmek büfeleri komple belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

"Korona virüsü birlikte yenebiliriz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden korona virüsüne karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler alındığını ve hükümetin bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu ifade ederek, "Ben bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte Korona virüsü yenebiliriz" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

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