Aksaray Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

06.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:35

Aksaray Belediyesi kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı gereken önlemi almak için 2019-2020 yılı kış dönemi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.



Aksaray Belediyesi mücavir alanında bulunan yerlerde yoğun yağışlar ve hava muhalefetleri dolayısı ile oluşabilecek mağduriyetlerin oluşmaması için hazırlıklarını tamamladı. Kış günlerinde yoğun kar yağışı ve hava muhalefetleri dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması için günün her saatinde müdahale edecek ekipler oluşturuldu. Anında müdahale edilebilmesi için gerekli araç ve ekipmanlar hazırlandı. Olası bir yağışta 4 adet tam donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 adet greyder hazır bulundurularak yüzlerce personel anında müdahale edecek. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı 2 bin 500 ton tuz stoklaması yapıldı.



Belediye Başkanı Evren Dinçer, kış mevsiminde vatandaşların ulaşım ve diğer konularda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri alındığını belirterek, "Aksaray Belediyesi olarak kış ayında yaşanabilecek kar yağışlarında ve buzlanmalara karşı gerekli tuz stoklarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıla nazaran tuz stoklarımızı ve araç filomuzu artırdık. Günün her saatinde müdahale edecek ekiplerimizi oluşturduk. Belediyemizin araç filosunda bulunan kar temizleme araçları sayesinde seri bir şekilde hem kar temizleme hem de otomatik olarak tuzlama yapacağız. Aksaray Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz olası bir yağış durumunda yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA