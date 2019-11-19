Aksaray Belediyesi karla mücadeleye hazır

19.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:14

Aksaray Belediyesi kış dönemi karla mücadele eylem planını hazırladı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin sınırları içerisinde yoğun yağışlar ve hava muhalefetleri dolayısıyla mağduriyetlerin yaşanmaması için birimler arası koordinasyon toplantısının yapıldığını söyledi.

Karla mücadele eylem planının hazırlandığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Yoğun kar yağışı ve hava muhalefetleri dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması için günün her saatinde müdahale edecek ekipler oluşturuldu. Anında müdahale edilebilmesi için gerekli araç ve ekipmanlar hazırlandı. Olası bir yağışta 4 kar kürüme aracı, 4 kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 greyder hazır bulundurularak anında müdahale edecek. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı 2 bin 500 ton tuz stoklaması gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıla nazaran tuz stoklarımızı ve araç filomuzu artırdık. Günün her saatinde müdahale edecek ekiplerimizi oluşturduk. Aksaray Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz olası bir yağış durumunda yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız."

Kaynak: AA