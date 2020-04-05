Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Aksaray, Sağlık

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Aksaray Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı il genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:50
Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı il genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Belediyesinin bünyesinde oluşturduğu dezenfekte ekibi şehrin en kalabalık cadde, sokak, meydan, kamusal alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarında, pazar alanlarında mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dezenfekte ekipleri özellikle halkın ortak kullandıkları alan ve materyaller üzerinde yoğun olarak dezenfekte işlemi yaparken, bankalara ait tüm ATM cihazları tamamen dezenfekte edildi. Ekipler yine insanların toplu olarak kullandıkları meydan ve caddelerde yoğun bir dezenfekte çalışması yürütüyor.

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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