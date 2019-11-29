Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor

29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:31

Aksaray Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Aksaray Belediyesi'ne bağlı Park Bahçe ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri belirli periyotlarda kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir Aksaray için kent genelinde çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri Pazar yerlerinde, kapalı çarşıda, ulu ırmakta kent merkezinde camilerde, okul önlerinde, park ve yeşil alanlarda çöp toplama, yıkama ve yeşil alan oluşturma çalışmaları ile şehrin estetik bir görünüm kazanması sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlanılan temizlik seferberliği gece geç saatlere kadar devam ediyor. Kent genelinde her gün mahallelerden şehir merkezine kadar yapılan temizlikten memmuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ve esnaflar Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA