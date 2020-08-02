Aksaray Belediyesi, bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyor Aksaray Belediyesi, bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyorAKSARAY'da belediye tarafından Kurban Bayramı nedeniyle müzik kutusuna dönüştürdüğü araçla, şehrin cadde ve sokaklarını gezip Aksaraylılara canlı müzik sunuyor.

Aksaray Belediyesi, bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyor

AKSARAY'da belediye tarafından Kurban Bayramı nedeniyle müzik kutusuna dönüştürdüğü araçla, şehrin cadde ve sokaklarını gezip Aksaraylılara canlı müzik sunuyor. Aksaray Belediyesi, Kurban Bayram'ında vatandaşlara müzik şöleni sunmak için bir aracı müzik kutusuna dönüştürdü. Araç, Aksaray'ın mahallelerini gezerek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Müzik Kutusu aracına eşlik eden bir başka araçta ise çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlıklar ve sürpriz hediyeler dağıttı. Sunulan hizmet, çocuktan yaşlısına kadar her yaş grubunun gönlünü fethetti. Evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ise şarkılara tempo tuttu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, canlı müzik yayın yapan aracın Kurban Bayramı boyunca Aksaray'ın cadde ve sokakların müzik ziyafeti sunacağını belirtti. Başkan Dinçer, 'Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması sırasında benzer bir uygulama yapmış, mahalle mahalle dolaşarak Aksaraylı hemşerilerimize müzik ziyafeti sunmuştuk. Bu hizmetimiz çok beğenildi. Bu bayram da canlı müzik aracımız cadde ve sokaklarımızda dolaşarak vatandaşlarımızın bayram sevincine ortak oldu. Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması yok ancak bazı vatandaşlarımız tedbirli davranarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Bizlerde her zaman vatandaşlarımızı uyarıyoruz. 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir' diyoruz. Hijyene dikkat etmelerini, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanmaları konusunda hassas davranmalarını tavsiye ediyoruzö dedi.

Kaynak: DHA