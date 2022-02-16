Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi

Aksaray Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

Başkan Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına 4 bıçaklı kamyon ve lastikli yükleyici alımı yapıldığını söyledi.

Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ihtiyaçların ve taleplerin artış gösterdiğini belirten Dinçer, "Belediye olarak şehrin her noktasında ekiplerimiz alt yapıdan üst yapıya birçok çalışma yapıyor. Bu çalışmalarda ekiplerimizin kaliteli, hızlı ve etkin bir performans sergilemesi için araç filomuzu güçlendirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Evren Dinçer, Aksaray, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title