Aksaray Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda yer alan ve evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor.

Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda yer alan ve evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 65 yaş üstü evde kalan vatandaşları belirleyip kolonyadan maskeye, gıda maddelerinden günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere farkındalık yaratmak için drone ile maske ve eldiven ulaştırılıyor.

Başkan Dinçer de zaman zaman drone uçurarak, 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve eldiven ulaştırılmasına yardım ediyor.

Dinçer, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünde olduğu için evden çıkamayan vatandaşlara teknolojiyi de kullanarak, hijyenik bir şekilde eldiven ve maske ulaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşların evlerinde kalmasının önemine değinen Dinçer, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bere Mahallesi Uluırmak Sokak'ta oturan Menşure Özen ise Başkan Dinçer'in kendisine drone ile maske gönderdiğini ifade etti.

Yaşlı olduğunu ve tek başına yaşadığını anlatan Özen, "Bu sıkıntılı günlerimizde hiç dışarı çıkmıyoruz. Dua ediyoruz. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA