Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı - Haberler
Aksaray, Güncel

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttıAKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.

09.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:29
Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı

AKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi de 65 yaş üstü kişilere drone ile eldiven ve maske dağıttı. Drone kullanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "65 yaş üzerindeki evden çıkamayan vatandaşlarımıza teknolojiyi de kullanarak hijyen bir şekilde eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evde kal Aksaray."dedi.

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 20:18:59. #1.15#
title