Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi

Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Belediyesi, 2021 yılı içerisinde kent genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan 237 metruk yapının yıkımını yaptı.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, 2021 yılı içerisinde kent genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan 237 metruk yapının yıkımını yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm planı çerçevesinde şehir genelinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan yapıların yıkıldığını söyledi.

Mahalle sınırları içerisinde yapı bütünlüğünü yitirmiş çökme riski taşıyan binaların tespitinin yapıldığını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu yapılar madde bağımlısı kişiler tarafından kullanılmasına olanak sağlıyor. Binaları kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirmeye alıyoruz. Başvuru, talep ve mal sahiplerinin dilekçeleri doğrultusunda yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 237 metruk binanın yıkımı yapıldı. Yıkımı yapılan noktalarda kent kimliğine uygun yeni modern yapılar yapılacak."

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title