Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:28

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Başkan Dinçer, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Dinçer, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçkide yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Fotoğraf seçme noktasında biraz zorlandık. Zor da olsa 3 fotoğraf için tercihimizi yaptık. Bu fotoğrafları çeken tüm AA ekibine teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılık son yıllarda ülkemizde çok gelişti. Her fotoğraf arka planında çok önemli şeyler anlatıyor. Bu anlamda çok güzel ve anlamlı fotoğraflar vardı. AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

İlgili Haberler

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Köse, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Cemal Hünal Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Rıza Çalımbay Kylian Mbappe Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:28:36. #1.15#
title