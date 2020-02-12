Aksaray Belediye Başkanı Dinçer esnaflarla buluştu

12.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:08

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer kapalı çarşı esnafıyla buluştu.

Kahvaltı programında esnaflarla buluşan Başkan Dinçer, burada yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak yapılan çalışmaların esnafların istekleri doğrultusunda yapıldığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Her geçen gün nüfusu artan şehrimize daha iyi hizmetler verebilmek için sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Yapılan çalışmaları her zaman yerinde takip ediyoruz. Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönlünde yer almak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bizim şehrimiz, bizim geleceğimiz diyerek, şehrimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız bizleri yakından takip ediyor. Yaptığımız çalışmaları görüyor. Son yaptığımız karla mücadele çalışmasında göstermiş olduğumuz gayret ile sizlerin yağışlardan olumsuz etkilenmediğini düşünüyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte sizler için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyoruz."

Esnaflarda çalışmaları yakından takip ettiklerini ve gayretli çalışmalardan dolayı Başkan Dinçer'e teşekkürlerini iletti.

Program esnafların soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA