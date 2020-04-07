Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den Berat Kandili mesajı Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Berat'ın kelime anlamı olarak kurtuluş, af ve arınma anlamlarına geldiğini ve bu geceyi ibadet ile geçirmenin çok sevabı ve feyzinin olduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, biz inananlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Bu geceyi fırsat bilerek ülkemizi saran ve tehdit haline gelen salgın hastalıklardan kurtulmak için bol bol dua edelim. Bu mübarek geceyi toplum sağlığımız için camilerimizde idrak edemiyoruz ancak evlerimizde ibadetlerimizi yapabiliriz. Bu gecenin feyzinden faydalanabiliriz. Berat Kandili'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu gece vesilesi ile aramızdaki gönül bağlarının daha da güçlenmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin Berat gecesini tebrik ediyorum. Bu gecede yapacağımız duaların kabul olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA