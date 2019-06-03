Aksaray Bayram Namazı Saat Kaçta? 2019 İl İl Bayram Namazı Saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Aksaray bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Aksaray bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Aksaray Ramazan Bayramı Saati: 6.00

Ağaçören: 05.59

Eskil: 06.02

Gülağaç: 05.58

Güzelyurt: 05.59

Ortaköy: 05.59

Sarıyahşi: 05.59

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam hem de cemaat gizlice Subhaneke duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı ise şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverir. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice Euzü Besmele çeker, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rekatta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükuya varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirir. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MIDIR?

Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir, cuma hutbesi gibi farz değildir. Cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur.

RAMAZAN BAYRAMI''NA ŞEKER BAYRAMI DEMEK DOĞRU MU?

Ramazan Bayramı ne ise, onu öyle bilmek gerekir. En güzeli ona "Fıtır Bayramı" yani "Orucu Açma Bayramı" denmelidir. Böyle deyince bayrama kadar oruçlu olunması gerektiği anlaşılmış olur. " Ramazan Bayramı demekte de bir mahzur yoktur. Ama "Şeker Bayramı" demek mahzurlu olmalıdır. Bu söz ilk çıkışı itibariyle kasıtlı söylenmemiş olabilir. Çünkü Ramazan Bayramı''nda bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi müstehaptır. (Bu konudaki bir hadîs-i serîfin meali söyledir: Enes b. Mâlik anlatıyor: "Rasûlüllah fıtır bayramına bir kaç hurma yemeden hiç çıkmazdı" Enes`in kendisi de fıtır bayramına çıkarken üç tane, artırmak istediği zaman beş tane, daha da artırmak istediği zaman tek sayıda olmak üzere hurma yerdi." (Müsned NI/232; Enes`in sözü için ayrıca bk. Ibn Mâce, siyâm 49)) Belki de "Şeker Bayramı" ismi buradan çıkmıştır. Ama yine de ona, "Şeker Bayramı" denmemelidir. Zira bazıları, bu ifade ile onun hakikî manasını saptırmak ve Ramazan Bayramı deyince; şeker, çikolata, eğlence, çocuk... Kısaca basitlik ve hafiflik manaları çağrıştırmak isteyebilirler.