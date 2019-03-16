Aksaray Baro Başkanı Ramazan Erhan Toprak Açıklaması

Aksaray Baro Başkanı Ramazan Erhan Toprak, "Hasar danışmanlık şirketlerinin kirli ilişkileri, para kazanmak uğruna tevessül ettiklerin yasadışı yollar ciddi boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Toprak, Aksaray'da bir otelde gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Yaklaşık 4 ay önce yapılan seçimin ardından Aksaray Barosunun yeni yönetimini oluşturdukların kaydeden Toprak, genç avukatların oluşturduğu yeni yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toprak, Aksaray Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, hasar danışmanlık şirketlerinin tehlikeli kirli ilişkiler içerisine saplanmış, kanunlara aykırı faaliyetler yürüten yapılar haline geldiğini söyledi.

Danışmanlık şirketlerinin yaygın olarak trafik kazaları neticesinde vefat eden ya da sakat kalan vatandaşların tazminatlarının tahsili için faaliyet gösterdiğini belirten Toprak, "Hasar danışmanlık şirketlerinin kirli ilişkileri, para kazanmak uğruna tevessül ettiklerin yasadışı yollar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kazadan dakikalar sonra, daha ailesinin haberi yokken, bu şirketler kazazedeye ulaşabilmektedir. Daha yaralarınıza dikiş atılmakta iken sözleşme imzalatmayı talep edebilecek kadar ileri gidebilmektedirler. Bu şirketlerle ortak çalışan polis, jandarma, adliye çalışanı, hastane çalışanı olduğu ihtimali bu görüntü karşısında maalesef kuvvetle muhtemel hale geliyor." dedi.

Bu tür şirketlerin artık sadece trafik kazaları değil, iş kazası, kıdem ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi alanlara da girerek yasal engel olmasına rağmen doğrudan avukatlık faaliyetlerini yürütebilecek kadar pervasızlaşabildiklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Karşımızda devletin her kademesine sızmış çok komplike bir yapı, kazazedelerin kanı üzerinden kazanılan trilyonların konuşulduğu bir saadet zinciri mevcuttur. Bu yapı içerisine bulaşmış birçok kamu görevlisi bulunmaktadır. Hasar Danışmanlık Şirketlerinden aldıkları rüşvet karşılığında, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini bu yapılara aktararak bu yapıların vatandaşa anında ulaşmalarını sağlayan, hastanelerden alınan maluliyet raporlarında oynama yapılarak gerçek dışı yüksek oranların çıkarılmasını sağlayan, hasarlı araçların hasar oranı ve tamir bedelinin yüksek çıkmasını sağlayan, trafik kazalarında kusur oranlarının gerçeğe aykırı çıkmasını sağlayan, bu şirketlerle menfaat birlikteliği içerisine giren, avukat, hakim, savcı, polis, jandarma, adliye personeli, sigorta eksperi, morg görevlisi, cenaze nakil şoförü, adı ve unvanı her ne olursa olsun ayırt etmeksizin bu şahısların cezalandırılmaları için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA