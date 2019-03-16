Aksaray Bakan Varank: İslamofobiyi Teşvik Eden Anlayış, Bu Saldırının Azmettiricidir

Bakan Varank: İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricidir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da belediye tarafından tadilatı yapılan tiyatro salonunun açılış törenine katıldı. Törende Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldüğü 2 camiye yapılan silahlı saldırıya değinen Bakan Varank, saldırıyı kınadığını belirtti. Varank, şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Bu elim hadise, bizleri büyük bir hüzne boğmuştur. Biz bu saldırıları bir tesadüf olarak, bireysel bir eylem olarak görmüyoruz. Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

'TÜRKİYE BUNLARIN GÖZÜNDE SON KALE '

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere de tepki gösteren Varank, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist, İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor. Kullandığı silahların üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefret açıkça ilan ediliyor. Bizim bu durum karşısında ibret almamız gerekiyor. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet eden bu anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız bunların gözünde kilit taşıdır. Biz Türkiye'yi savunacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA