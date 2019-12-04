Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
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Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardıAKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

04.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:01
Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
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