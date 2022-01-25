Aksaray-Ankara ile Aksaray-Nevşehir kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

NEVŞEHİR (AA) - Aksaray- Ankara ile Aksaray- Nevşehir kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Aksaray-Ankara ile Aksaray-Nevşehir kara yolları çift yönlü araç trafiğine kapandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.

Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.