Aksaray AK Parti'de Yerel Yönetimler Toplantısı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yerel yönetimler istişare toplantıları kapsamında Aksaray'a gelerek belediye başkanları ve AK Parti teşkilatları ile toplantı yaptı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Şeker, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya'nın talimatları doğrultusunda sorumluluk bölgemizdeki il, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile istişare toplantısında bir araya geliyoruz. Amacımız belediyelerimizin hizmet alanlarını görmek, karşılaşılan problemlere çözümler noktasında istişareler yapıp daha sağlıklı işler yapılmasını sağlamak. İnanıyorum ki AK Parti'nin hizmet kervanının en önemli karargahı durumundaki Aksaray'da hizmetler devam ediyor. Gelişmişlik düzeyinde Aksaray'ın önemli bir mesafe katettiğini gördüm. İnşallah hizmetlerin verimi noktasında daha güzel çalışmalar devam edecek. Bizler de katkı sunmaya devam edeceğiz. İl başkanıma, belediye başkanlarıma, ilçe başkanlarımıza ve belde başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde 24 Haziran yerel seçimleri sonrası önümüzdeki yerel yönetim seçimleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aksaraylı vatandaşlarımıza her zaman en iyi hizmeti sunan partimizin il ve ilçe belediyeleri, bizim göz bebeğimiz. Bir kısım faaliyetler ile istişare ve değerlendirmelerde bulunmak için bugün istişare toplantımızı düzenleyerek, yol haritamızı belirliyoruz. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek, sorunların çözümünde aracı olmak bizim asli vazifemizdir. Teşkilatlarımız sorunların çözümü noktasında vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında ilgili kurumlarla ve yerel yönetimlerimizle paylaşarak önemli bir işi üstleniyorlar. Hizmet ayağında önemli bir sorumluluğu olan partimizin belediyeleri ile de teşkilatlarımızdan gelen talepleri çözerek vatandaşlarımıza koordineli bir çalışma sunuyoruz. İl belediyemizden, ilçe ve belde belediyelerimize kadar AK belediyecilik ile Aksaray, tarihinin en büyük yatırımlarını aldı, almaya da devam edecektir" şeklinde konuştu. - AKSARAY