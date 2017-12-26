Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Yeni Araç

Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, su altı ve su üstü arama kurtarma aracı alındı.



İl Özel İdaresinden sağlanan ödenekle alınan araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi.



Aksaray'da 26 gölet, 1 baraj Kızılırmak ve sulama kanallarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahalede kullanılacak aracın, kurtarma ekibinin olay yerine kısa sürede ulaşmasını ve kurtarma ekibinin dalışa hazırlık yapmasını sağlayacağı belirtildi.



5 tonluk vinç, oksijen seti, basınç hava kompresörü, kabin havalandırması, buzdolabı, kabin ısıtması ile bütün dalış ekipmanlarının yüklenebildiği ve 7 ekip personel kapasiteli aracın, 160 bin lira değerinde olduğu bildirildi.