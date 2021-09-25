Aksaray'a şehit ateşi düştü (4)

HAKKARİ (DHA) - ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Hakkari'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) için yarın sabah saat 08: 40'ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlenecek. Şehit Eser'in naaşı, törenin ardından memleketi Aksaray'a uğurlanacak

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