Aksaray'a şehit ateşi düştü (4)
ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENECEKHakkari'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) için yarın sabah saat 08: 40'ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlenecek.
HAKKARİ (DHA) - ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK
Hakkari'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) için yarın sabah saat 08: 40'ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlenecek. Şehit Eser'in naaşı, törenin ardından memleketi Aksaray'a uğurlanacak
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