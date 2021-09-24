Aksaray'a şehit ateşi düştü (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'a şehit ateşi düştü (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aksaray'a şehit ateşi düştü (3)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç...

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, BALDIZINI YARALADI, AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, BALDIZINI YARALADI, AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı Açıklaması

 Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Uluğ Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Bülent Uygun Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksaray'a şehit ateşi düştü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:32:19. #1.17#