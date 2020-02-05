Aksaray'a şehit ateşi düştü

05.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:47

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Süslü ve annesi Yeter Süslü'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 10 kardeş olan şehit Süslü'nün eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray'ın Van'da olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olduğu öğrenilen Süslü'nün cenazesinin yarın Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA