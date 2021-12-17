Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdıAKSARAY Aksaray'da mevsim sıcaklığının normalin altına düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

AKSARAY Aksaray'da mevsim sıcaklığının normalin altına düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

Aksaray merkez ve ilçelerinde hava sıcaklığı gece saatleri itibariyle 0 derecenin altına düştü. Sabah saatlerinde 0 derece sıcaklıktaki kente mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışında trafik normal seyrederken, vatandaşlardan kimi önlemini aldı kimi ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kentin girişinde bulunan anıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte kar yağışının devam edeceği Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Meteoroloji, 19 ve 21 Aralık tarihlerinde de kar yağışının olacağını tahmin ediyor.

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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