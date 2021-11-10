Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
AKSARAY kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.
AKSARAY kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.
Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışın yaklaşık 1 saat etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yağış nedeniyle Niğde kara yolu yönünde kısa süreleri aksamalar yaşandı.