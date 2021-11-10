Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

AKSARAY kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.

AKSARAY kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.

Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışın yaklaşık 1 saat etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yağış nedeniyle Niğde kara yolu yönünde kısa süreleri aksamalar yaşandı.


Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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