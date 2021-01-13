Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı
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Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

13.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:34
Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Aksaray'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde akşam üzeri yağmaya başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana ve Aksaray-Konya kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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