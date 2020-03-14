AKSARAY 44 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA OTOBÜSÜN LASTİKLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ-3 Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)

Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından çalışma başlatan polis, otobüsün lastiklerinde inceleme yaptı. Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 santim olması gerekirken, kaza yapan otobüsün lastiklerinin diş derinliğinin 2 santim kaldığı ve bu şekilde yolculuk yapmasının yasak olduğunu tespit edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet İsbir'e 776 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA