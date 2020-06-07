AKSARAY 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü
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AKSARAY 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştüAKSARAY'da anneannesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), 3'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı.

07.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:50

2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

AKSARAY'da anneannesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), 3'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Taşpazar, Mahallesi 841 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Babası Memetullah ile anneannesi Raziye Özbek'e ziyarete gelen Samıullah Jomaali, evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı. Oradaki sobanın üzerinde de çıkan Jomaali, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen ailesi ise sinir krizi geçirdi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaybedildi. Yaralı minik Jomaali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Jomaali'nin hayatı tehlikesinin devam ettiğini belirtildi.

AKSARAY 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

Kaynak: DHA

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