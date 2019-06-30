AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et