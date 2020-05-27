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Aksan, salgın sürecinde istihdamı yüzde 100 arttırdı

Hijyen sektörünün önemli üreticilerinden Aksan Kozmetik, küresel salgının Türkiye'ye ulaşmasından önce virüsten koruyucu ürünlerin üretimine başladığını, yeni kurulan yeni entegre üretim tesisine taşınarak üretim hacmiyle birlikte çalışan sayısını da yüzde 100 arttırdığını açıkladı.

Aksan, salgın sürecinde istihdamı yüzde 100 arttırdı
27.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:54

Hijyen sektörünün önemli üreticilerinden Aksan Kozmetik, küresel salgının Türkiye'ye ulaşmasından önce virüsten koruyucu ürünlerin üretimine başladığını, yeni kurulan yeni entegre üretim tesisine taşınarak üretim hacmiyle birlikte çalışan sayısını da yüzde 100 arttırdığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hijyen ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Bu süreçte en çok el hijyenine yönelik kolonya, ıslak mendil ve dezenfektan ürünleri ön plana çıktı. Hijyen sektörünün önemli firmalarından Aksan Kozmetik, Türkiye'ye ulaşmasından önce virüsten koruyucu ürünlerin üretimine başladığını, yeni kurulan yeni entegre üretim tesisine taşınarak üretim hacmiyle birlikte çalışan sayısını da yüzde 100 arttırdığını açıkladı.

Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin ürün talebini karşıladıklarını belirten Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, "Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgına karşın önlem almamız gerektiğini düşünerek gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık. Hammadde tedarikimizi de önceden yaptığımızdan, kovid-19 Türkiye'ye ulaştığında salgına hazırdık. Krizi öngördük, ona göre çalışmamızı erkenden yaptık." dedi.

"Üretim kapasitesini iki katına çıkardık"

300 milyon liralık yatırımla yeni bir entegre üretim tesisi kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, 30 bin metrekarelik bu yeni fabrikaya geçtiğimiz ocak ayında taşınarak üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını belirtti. Kutanoğlu, "Daha önce üç farklı tesiste 18 bin metrekarelik alanda üretim yapıyorduk. 30 bin metrekarelik alanda yeni bir tesis kurduk. 2008'de 40 çalışanımızla bu yola çıktık. Şu anda 250'yi aşan bir istihdama sahibiz. Fabrikamızda çalışan sayımızı şubat ve mart aylarında yüzde 100 artırdık. Personel alımı yapmaya devam edeceğiz. Başvuru sayıları çok yüksek. Biz de bu zor günlerde ülkemize maksimum düzeyde fayda sağlamaya çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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