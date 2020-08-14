Aksan'a Konak Belediyesinde son veda
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Aksan'a Konak Belediyesinde son veda

Konak Belediye Meclis Üyesi Nurettin Aksan, Konak Belediyesinde düzenlenen törenin ardından son yoluculuğuna uğurlandı.

Aksan'a Konak Belediyesinde son veda
14.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:33

Konak Belediye Meclis Üyesi Nurettin Aksan, Konak Belediyesinde düzenlenen törenin ardından son yoluculuğuna uğurlandı.

Kanserle olan mücadelesinin ardından hayata gözlerini yuman Konak Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin Cem Aksan için Konak Belediyesi önünde tören düzenlendi. Naaşı Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasının önüne getirilen Aksan'ın tabutu, çok sevdiği Göztepespor'un forması ile örtüldü. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

"Omuz omuza çalıştık"

Bir süredir hastanede tedavi gören ve mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Cem Aksan'ın ardından belediyede düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Cem Aksan, yaklaşık 20 yıllık arkadaşım, partimizde omuz omuza çalıştığımız çok değerli bir kardeşimdi. Konak Belediye Meclisinde de beraber çalıştığımız yaklaşık 1,5 senelik süreçte hem Konak'ımıza hem parti örgütümüze olan bağlılığı, mücadele azmi ile tanınan, meclis üyesi arkadaşlarımın içerisinde sevilen sayılan bir kardeşimizdi."

"Partisini yalnız bırakmadı"

Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise Aksan'ın örnek alınacak bir isim olduğunu dile getirdi ve "Hiçbir zaman partisini, örgütünü yalnız bırakmadı. Cem Aksan parti terbiyesi almış, bu partinin hafızası olmuş örnek bir isimdir. Onu partimizin çok önemli bir neferi olarak daima anmaya devam edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, "Konak ve İzmir siyasetine büyük emekleri vardı ama en büyük emeği Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi" sözleriyle Cam Aksan'ın parti içerisindeki önemine değindi. Konak Belediyesi önünde düzenlenen tören sonrasında Cem Aksan'ın naaşı Güzelyalı Hakim Efendi Camisine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığına defnedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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