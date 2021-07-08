Akşamlar Odunpazarı'nda güzel
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Akşamlar Odunpazarı'nda güzel

Akşamlar Odunpazarı'nda güzel
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, artık gelenek haline gelen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliklerine, normalleşme süreci ile beraber yeniden başlıyor.

9 -30 Temmuz arasında devam edecek olan etkinlikler, ücretsiz olacak.Yaz akşamlarınızı şenlendirecek olan etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Odunpazarı Belediyesi, her yaz düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliğine devam ediyor. 9 – 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinlikleriyle yaz akşamları renklenecek. Etkinlikler kapsamında pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu da yetişkin ve çocuk oyunlarıyla tiyatro severler ile bir araya gelirken, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne (YKSM) bağlı hocalar da bir birinden güzel konserlere imza atacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşecek etkinlikler, ücretsiz olacak.

"Akşamlar Birlikte Güzel" etkinlikleri 9 Temmuz Cuma günü 19:30'da Yenikent Mahallesi'nde bulunan Seramik Park'ta Ergün Elibaş Konseriyle başlayacak. 10 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de Seramik Park'ta Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları yetişkin oyunu olan Komedi Pazarı ile seyircisiyle buluşacak. 11 Temmuz Pazar günü ise saat 17.00'de Seramik Park'ta Pupa'nın Şarkısı adlı çocuk oyunu minik seyircileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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