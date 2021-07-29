Akşamlar Birlikte Güzel etkinlikleri Ağustos ayında devam edecek
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Akşamlar Birlikte Güzel etkinlikleri Ağustos ayında devam edecek

Akşamlar Birlikte Güzel etkinlikleri Ağustos ayında devam edecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinlikleri, Ağustos Ayı boyunca devam edecek. Osmangazi, Yenikent, Emek ve 75. Yıl Mahallesi'nde sürecek olan Akşamlar Birlikte Güzel etkinlikleri kapsamında konser ve tiyatro gösterileri yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi, her yaz düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliğine, Ağustos ayı boyunca devam edecek. 1– 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında; Osmangazi, Yenikent, Emek ve 75. Yıl Mahallesi'nde konser ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Odunpazarı Belediye Tiyatrosu yetişkin ve çocuk oyunlarıyla tiyatro severler ile bir araya gelirken, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) eğitmenleri,

Gönül Onar, İbrahim Turhan, Ergün Elibaş ve Aydın Ünal birbirinden güzel konserlere imza atacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşecek etkinlikler, ücretsiz olacak. "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinlikleri Ağustos ayı programı, 1 Ağustos Pazar Günü saat 17.00'de Kanlıkavak Parkı'nda Pupa'nın Şarkısı adlı çocuk oyunu ile başlayacak. 6 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Gönül Onar, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Seramik Park'ta birbirinden güzel şarkı ve ezgileri Odunpazarlılar için seslendirecek. 7 Ağustos Cumartesi Günü ise saat 20.00'de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları Yenikent Mahallesi'nde bulunan Seramik Park'ta 'Oyuna Gel' adlı yetişkin oyunu ile tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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