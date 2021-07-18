'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor

'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin her yaz düzenlediği 'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin her yaz düzenlediği 'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği, konser ve tiyatro gösterileri ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu Hicri Sezen Parkı'nda tiyatro severlerle bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, tarihi meydanda Komedi Pazarı adlı tiyatro oyununu sahneledi. Kahkahaların yükseldiği meydanda, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularının performansı büyük beğeni kazandı. - ESKİŞEHİR

'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor
'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor
'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Neslihan Atagül Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 16:20:27. #1.14#

title