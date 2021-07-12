Akşamlar Birlikte Güzel'de çocuklar unutulmadı

Odunpazarı Belediyesi, yaz akşamlarını renklendirmek için düzenlediği "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliklerine devam ediyor.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında pandemi koşulları nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Pupa'nın Şarkısı adlı çocuk oyunu minik seyircileriyle bir araya geldi.

Minikler kadar, büyüklerin de ilgisini çeken oyun, Hicri Sezen Parkı'nda 18 Temmuz Pazar saat 17:00'de, 26 Temmuz Pazartesi günü de saat 19:00'da, 28 Temmuz Çarşamba saat 19.00'da Seramik Park'ta 29 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da da Çankaya Şehit Ast. Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı'nda sahnelenecek.

Temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlerin takvimine Odunpazarı Belediyesi'nin web sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler