İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki Enfield Belediyesi'nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Saray Karakuş'un yazdığı, eşi İsmet Karakuş ile Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin Işık Akpınar ile Bernadette Lappage'nin rol aldığı, yine Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett'in Türkçeden İngilizceye çevirdiği 'Akşama Çaya Gelecekler' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Londra'nın kuzeyindeki Millfield Tiyatro Merkezi salonunda 16 amatör tiyatro oyucusunun rol aldığı iki perdelik Türkçe oyunun yönetmenliği Melissa Kenter üstlendi.

BÜYÜK KOMEDİ YAŞANDI

Kendi geleneklerini yaşatan bir İngiliz aile ile yine geleneklerine bağlı bir Türk ailenin Londra'daki bir ev ziyaretinde buluşmasının yansıltıldığı oyunda din, dil, renk ve kültür farklılıklarının aşk ve sevgi ile aşılabileceği anlatıldı. Bir saat 40 dakika süren ve büyük bir komedi yaşanan oyun sonrası sahneye davet edilen Saray Karakuş, "Geleneklerimiz, dil, din, ırk ne olursa olsun karşımızdakine sadece insan olduğu için yaklaşırsak, sevgiyi yaşatırız" dedi. Karakuş, seyircilerin oyun ve oyuncularla ilgili yorum yapmalarını da istedi.

ANNE BABAMI GÖRDÜM

Enfield Kültür ve Sosyal İşler direktörü Paul Everitt, "Oyun seyirciyi tamamen içine almıştı. Büyük bir coşkuyla izledim" derken Belediye Sekreteri Koulla Panaretou; "Londra'da doğup büyümüş bir Yunan asıllı olarak kendi anne babamı da görebildim bu oyunda. Güldüm ve hüzünlendim" diye konuştu. Limasollular Derneği Başkanı Arife Redvan'ın "Güldürürken ağlattı, çok başarılıydı" yorumunu yaparken, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil; "İki kültürlü olmak zenginliktir. Yeterki düşüncelerimizdeki bariyerleri kaldırıp insan kimliğimizle iletişim kuralım" dedi. İzleyici Tevfik Zekai ise "Oyun bitsin istemedim" diye konuştu.

TİYATRODA ROL ALANLAR Hüseyin Işık Akpınar, Bernadette Lappage, İsmet Karakuş, Melisa Büyük, İlhan Fındık, Nilüfer Çivi, Sevim Özçelik, Fatoş Çeçen, Berna Sarıkaya, Volkan Davulcu, Greg Ryan, Ercan Aksakal, Yekbun Delici, İnan Çiftçi, Çiğdem Asar Karagöz, Ercan Boz, Ezgi Bulut ve Mehmet Gül.

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, izleyicilerden oyun hakkında yorum yapmalarını istedi.

Oyuncuların performansları salondaki izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.