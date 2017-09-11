Akşam kontrol altına alınarak söndürülen yangın sabah yeniden başladı

Sarıkamış cayır cayır yanıyor

Sarıkamış'ta, 200 yakın çam ağacı yandı

Akşam kontrol altına alınarak söndürülen yangın sabah yeniden başladı



KARS - Sarıkamış ormanlarında akşam kontrol altına alınarak söndürülen yangın, yeniden başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Sarıkamış'ta, önceki gün başlayan ve yaklaşık 9 saat sonra söndürülen yangın yeniden başladı.

Ormanlık alanda devam eden ve itfaiye araçlarının giremediği yangın büyüyerek ilerliyor. Çok sayıda çam ağacının yandığı yangında, Sarıkamışlılar sefer oldu. 2 gündür uyumayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

İtfaiye araçlarının giremediği yerlere ellerinde küreklerle giren vatandaşlar orman yangının söndürmek işin canlarını tehlikeye atıyor. Dumana maruz kalan vatandaşlar yılmadan yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.

Sarıkamış Karakurt İznos Mevkii Komdere'de devam eden yangın büyüyerek ormanın derinliklerine gidiyor. Kars, Sarıkamış, Selim, Kafkas Üniversitesi, Orman Müdürlüğü itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınamıyor. Yangının çam ağaçlarının yaktığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yangına havadan müdahale etmesini istiyor. Havadan müdahale edilmediği takdirde yangının daha da büyüyeceğine dikkat çeken vatandaşlar, herkesin gözü önünde Sarıkamış'ın ciğerlerinin cayır cayır yandığını belirttiler.

Rüzgarla birlikte büyüyen yangından yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Yangının çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede etkisini artırdığı görülürken, yaklaşık 200 den fazla çam ağacının yandığı bildirildi.

Sarıkamış Ormanlarındaki yangın halen devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ve vatandaşın müdahale ettiği yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor.